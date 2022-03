Ten Hag wil niet meteen in de paniekstand schieten met Ajax: ‘De spelers weten dat ze gefaald hebben’

,,We zijn gisteren vrij geweest, maar maandag hebben we de nederlaag tegen Go Ahead Eagles nabesproken”, stak Ten Hag een dag voor de halve finale tegen AZ van wal. ,,Dat analyseren we altijd scherp, zwartwit. De spelers weten dat ze gefaald hebben en met oplossingen moeten komen. Ik vond Willem II een normale prestatie. Tegen Benfica was de eerste helft meer dan oké. Tegen Go Ahead was het niet goed. Dus dan heb je het over anderhalve wedstrijd. Dat is niet meteen reden om in de paniekstand te schieten.”