Ten Napel (77) neemt na 45 jaar afscheid als commentator: ‘Fijn weekend en blijf gezond’

Hoe goed is Feyenoord-aan­winst Trauner? ‘Hij heeft wat weg van Stefan de Vrij’

27 juli In Gernot Trauner, die gisteren zijn eerste stappen zette op het trainingsveld, heeft Feyenoord eindelijk zijn gewenste extra centrale verdediger. De beste van de Oostenrijkse competitie, wordt zelfs beweerd. Maar hoe goed is hij nou daadwerkelijk? ,,Ik vind dat hij in zijn spel wel wat weg heeft van Stefan de Vrij.”