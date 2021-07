Theo Janssen over Van Wolfswinkel: ‘Mooi voor FC Twente, maar ik had hem liever bij Vitesse gezien’

Een dagje weg met het team om iets leuks te ondernemen of samen te eten? Laat dat maar aan Ricky van Wolfswinkel (32) over, weet Theo Janssen nog goed. „Hij regelt dat.” De oud-speler van FC Twente en Vitesse speelde in 2008 met de spits samen in Arnhem, vijf jaar geleden zagen ze elkaar er terug. Janssen was jeugdtrainer, Van Wolfswinkel een bepalende speler van Vitesse. „Hij was met een klein groepje verantwoordelijk voor de bekerwinst in 2017.”