Theo Lucius en Ferdy Vierklau aan de slag bij Oranje-jeugd

De 49-jarige Vierklau, die in de jaren negentig twee twee keer uitkwam voor het Nederlands elftal, wordt assistent bij Oranje Onder 19. De 45-jarige Lucius, die in 2005 drie interlands speelde onder de toenmalige bondscoach Marco van Basten, gaat assisteren bij Oranje Onder 17.

Lucius werkt in de jeugdopleiding van PSV als trainer van de Onder 18. Vierklau heeft bij FC Utrecht de Onder 17 onder zijn hoede. ,,De clubs en trainers werken dagelijks met hun spelers en leiden ze in eerste instantie op”, zegt Aloys Wijnker, manager voetbalbeleid bij de KNVB. ,,Bij de nationale jeugdteams werken we korte, maar intensieve periodes met deze spelers samen. De expertise die er bij clubs is, kunnen wij dus goed gebruiken in de staf bij de jeugdteams. Door kennis en ervaring met elkaar te delen en nog meer samen op te trekken, kunnen we samen het hele Nederlands voetbal versterken en verder verbeteren.”