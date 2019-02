Thorsby in genade aangenomen bij Heerenveen

Top FC Eindhoven bouwt geduldig aan team: 'Er zijn nog hiaten in onze selectie'

12:51 De top van FC Eindhoven lichtte het technische beleid in een recent statement al kort toe. In een mail aan het Eindhovens Dagblad weidt de clubleiding desgevraagd nog wat verder uit, over beslissingen die in de afgelopen transferperiode werden genomen.