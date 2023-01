Tiental Ajax worstelt zich naar zwaarbevochten gelijkspel tegen FC Twente

Het eerste thuisduel van 2023, dat voor Ajax het begin van een wederopstanding had moeten worden, is uitgelopen op een teleurstelling. Tegen nummer vier FC Twente moest de dolende landskampioen na een gelukkige openingsfase en een vroege rode kaart voor Devyne Rensch zelfs een punt koesteren: 0-0.

Schreuder koos in de topper voor dezelfde veldspelers als tegen NEC, tegen wie Ajax vorige week ondanks een heel aardige eerste helft, het vierde opeenvolgende puntverlies noteerde. Dat betekende dat van het vijftal herstelde griepgevallen dat woensdag nog de bekerzege tegen FC Den Bosch miste, alleen de defensief ingestelde Jurriën Timber en Edson Álvarez weer aan de aftrap verschenen. De aanvallend ingestelde Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohammed Kudus plaatsnamen op de bank, waar spits Brian Brobbey na schouderklachten weer in de basis begon.

De enige wijziging ten opzichte van de hervatting in Nijmegen vorige week, vond plaats onder de lat. Doelman Gerónimo Rulli debuteerde in de eredivisie en zijn eerste minuten in de Johan Cruijff Arena zal hij niet snel vergeten. In de eerste zeven minuten ontsnapte de Argentijnse wereldkampioen, voor tien miljoen overgenomen van Villarreal, al liefst drie keer aan zijn eerste tegengoal in dienst van Ajax.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Eerst kon Rulli de bal oprapen nadat Vaclav Cerny op aangeven van de goed doorzettende Gijs Smal de paal trof. Een minuut later zag de sluitpost een kopbal van Michel Vlap via de andere paal uit het doel blijven. En weer een minuut later was Rulli helemaal gezien toen Ricky van Wolfswinkel hem omspeelde, maar de Mexicaan Jorge Sánchez voorkwam dat de lepe spits de bal in het lege doel kon schuiven.

Dat Van Wolfswinkel nog altijd een gehaaide aanvaller is, ervoer Devyne Rensch tien minuten voor rust. Ajax was tot dan toe één keer dichtbij de openingstreffer geweest, toen Lars Unnerstall een door Davy Klaassen - al dan niet - verlengde vrije trap knap uit de hoek sloeg, toen de jonkie zich vergaloppeerde aan de routinier bij een dieptepass. Toen Van Wolfswinkel even het handje voelde, hoefde hij niet lang na te denken. De spits ging liggen en zag Allard Lindhout uiteindelijk de rode kaart trekken voor Rensch.

,,Als je naar het wedstrijdbeeld kijkt, moet je tevreden zijn met 0-0", zei Alfred Schreuder na de wedstrijd. Lees hier zijn reactie en die van Tadic.

Dat gebeurde wel met vijf minuten vertraging, toen Rensch al op de brancard lag. Daarvoor maanden nota bene Twente-captain de medici van Ajax tot haast en probeerden Ajacieden de leidsman vooral op andere gedachten te brengen. Tevergeefs, want de dolende kampioen moest verder met tien man. En afgaande op de slotfase van de eerste helft, waarin Vlap na een listig passje van Van Wolfswinkel vrij opdook voor Rulli maar hopeloos faalde, stevende Ajax af op een peperdure nederlaag in de titelstrijd.

Het doel schoon houden, was de Amsterdammers immers in eredivisieverband ook al vier maanden (!) niet gelukt. Maar naarmate de tweede helft vorderde, leek Ajax uitgerekend in ondertal weer eens een clean sheet over de streep te trekken. Met een compacte organisatie en een flinke dosis strijdlust werd de outsider in de titelrace bij Rulli weggehouden. De Tukkers kwamen niet veel verder dan afstandsschoten. Sterker nog, de grootste kans viel aan de andere kant, waar Kenneth Taylor, schlemiel in Nijmegen en matchwinner in Den Bosch, rakelings naast schoot.

Volledig scherm Taylor mikt net naast. © Pro Shots / Toon Dompeling

Zo oogstte de ploeg die voor rust nog veelal dezelfde ergernissen wekte als voor de winterstop (de met de bal vechtende Calvin Bassey spande de kroon, terwijl Francisco Conceição zijn kans als rechtsbuiten definitief greep) in de tweede helft bewondering voor de hartstocht. Ajax hield, ook bij een omsingeling in de slotfase, het doel schoon tegen de nummer vier uit Enschede. Tegenover de eerste clean sheet sinds september, staat ook de zwakste reeks van vijf opeenvolgende duels van deze eeuw. Daardoor dreigt Ajax zich met een achterstand van vijf punten op Feyenoord (de koploper treft het dolende Groningen zondag) op te moeten maken voor de volgende kraker, volgende week in De Kuip.

