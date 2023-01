Tiental NEC houdt Vitesse op gelijkspel na vroege rode kaart Oussama Tannane: ‘Domme actie’

Rode kaart Oussama Tannane

Souffian El Karouani nam het na afloop op voor ploeggenoot Oussama Tannane: ,,Ik vind het geen rode kaart. We zijn allemaal mannen toch? Dit soort dingen gebeurt in een wedstrijd", zei de NEC’er. Trainer Rogier Meijer vond het niet slim van zijn speler: ,,Hij moet niet in die situatie komen. Het is gewoon niet slim. Of Vitesse hem zoekt? Dat maakt me niet zo veel uit. Hij krijgt rood en dat moet niet gebeuren", zei de NEC-coach bij ESPN.



Lasse Schöne, captain van de Nijmegenaren, erkende dat er vooraf niet op gehamerd was richting Tannane om geen gekke dingen te doen: ,,Dit seizoen heeft hij dit soort dingen helemaal niet gehad. Natuurlijk was dit een domme actie, maar het is niet iets wat we elke dag moeten blijven zeggen, want dit soort dingen heeft hij dit seizoen dus helemaal niet gehad.”