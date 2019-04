Titel Ajax weer beetje dichterbij na zege op Vitesse

Door Daniël Dwarswaard

Daar is hij weer, de specialiteit in huize De Ligt. De rake kopbal uit een corner van Lasse Schöne. Zoals in Turijn tegen Juventus. Maar nu thuis tegen Vitesse. De 3-0 van Ajax na een uur spelen. Maar bovenal het sein dat de remmen los kunnen in de Johan Cruijff Arena. De harde kern achter het doel swingt en danst. Omdat ze weten: die titel, een obsessie in Amsterdam, is weer een grote stap dichterbij. Donderdag rustig afwachten wat concurrent PSV bij Willem II doet, maar óók de geruststelling bij de Ajax-fans dat hun club het behalen van de titel nog steeds in eigen hand heeft.

De riante voorsprong zorgt ervoor dat Ajax-trainer Erik ten Hag na een uur spelen uitblinker Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafic kan wisselen met het oog op al het belangrijks dat de komende weken nog te wachten staat met de halve finale van de Champions League en de bekerfinale. Maar juist na die wissels is Ajax het even kwijt. Het geschuif in de verdediging (Blind linksback, Veltman centraal) doet de ploeg geen goed. Navarone Foor zorgt met de 3-1 nog voor een vleugje stress in het stadion.

Dolberg als spits

Volledig scherm Kasper Dolberg. © Pim Ras Fotografie Ten Hag kiest tegen Vitesse weer eens voor Kasper Dolberg als diepe spits. De Deen is de afgelopen weken voorbijgestreefd door Klaas-Jan Huntelaar. Maar die laatste, afgelopen weekend nog de matchwinner tegen FC Groningen, zit na zijn domme rode kaart in diezelfde wedstrijd op de tribune. Dolberg speelt de laatste weken sowieso weinig omdat Ten Hag vaak kiest voor Dusan Tadic als centrumspits.



De basisplaats van Dolberg betekent dit keer dat David Neres in het drukke schema van de Amsterdammers rust krijgt en alleen als invaller in het veld komt. De keuze voor Dolberg is ook uit tactisch oogpunt. Ten Hag wil tegen Vitesse met een ‘echte’ nummer negen starten om zo het ultradefensieve Vitesse pijn te doen.

Ultradefensief ja, want trainer Sloetski heeft zoals voorspeld een muur van vijf verdedigers en vier middenvelders gebouwd. Met de ijverige Thomas Buitink als eenzame strijder voorin.

De spits scoort nog bijna, maar Daley Blind herstelt zijn eerdere inschattingsfout uitstekend. Ajax valt aan, wordt via Hakim Ziyech een paar keer gevaarlijk. De Johan Cruijff Arena schreeuwt om een strafschop als Kasper Dolberg neergaat. Maar ook de videoscheidsrechter wil terecht niets weten van een penalty.

Tandem Tadic-Ziyech

En dan komt de goal alsnog, vijf minuten voor rust. De tandem die hem maakt, kun je van tevoren bijna opschrijven. Tadic vindt Ziyech die scoort. Die twee zijn met afstand de meest waardevolle Ajacieden als je naar de cijfertjes kijkt. Ziyech, enorm ijverig dinsdagavond, rent naar de bank en betrekt Neres uitgebreid bij het vieren van de openingstreffer.

Dolberg krijgt direct na rust dé kans om Ajax dan al op een comfortabele voorsprong te zetten. Hij krijgt de ballen als cadeau in zijn schoenen geschoven door Maikel van der Werff, maar de Deen schiet ongecontroleerd hoog over. Uit een strafschop maakt Tadic alsnog de 2-0. Dat doet de Serviër later nog een keer om de 4-1 te maken. Huntelaar juicht op de tribune. Ajax heeft het breekijzer niet nodig. Al ontbreekt de échte rust in de ploeg wel. Want wéér doet Vitesse iets terug via invaller Oussama Darfalou. Maar Ajax kan met een gerust hart toewerken naar aanstaande dinsdag als het in Londen tegen Tottenham Hotspur speelt in de halve finale van de Champions League.