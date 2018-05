Titel kan voetbalsters Ajax bijna niet meer ontgaan

Play-offs De Graafschap plant huldiging, De Gier glimlacht erom

15:15 Bij De Graafschap lijken ze geen twijfels meer te kennen. De terugkeer naar de eredivisie is aanstaande. Als de Superboeren zondag Almere City wederom in bedwang houden, zal er een waar volksfeest uitbreken in Doetinchem. De huldiging is al gepland en daar is ook over gecommuniceerd. Dat de vaste rechtsback Myenty Abena geschorst is, wordt bijna schouderophalend geaccepteerd. ,,Daar vinden we wel een oplossing voor’’, zegt Henk de Jong.