Toch geen topper tegen Ajax in Alkmaar, AZ woest: ‘Onbegrijpelijk’

AZ kan toch niet terecht in het eigen stadion voor de topper tegen Ajax op 15 december. De club is hierover in conflict geraakt met de gemeente Alkmaar dat het stadion niet wil vrijgeven. Het is nog niet bekend waar de wedstrijd nu plaats moet gaan vinden.

In een uitgebreid statement gaf AZ vanmorgen een update over de gang van zaken over het stadion, waar de club dit seizoen nog niet heeft kunnen spelen omdat het dak deze zomer instortte. De ploeg van trainer Arne Slot speelt zijn thuiswedstrijden deze jaargang tot dusverre in Den Haag. AZ had echter de hoop tegen Ajax weer op eigen veld te kunnen voetballen.

Maar om dat mogelijk te maken is toestemming van de gemeente Alkmaar nodig en de relatie tussen de club en de gemeente is stroef te noemen en dat dateert al van ver voor de instorting van het dak.

AZ stelt dat vanaf het moment dat de problemen met het dak ontstonden, de veiligheid altijd voorop heeft gestaan. Om dat te garanderen is de club in samenwerking met het onafhankelijk ingenieursbureau Royal HaskoningDHV aan de slag gegaan, waarbij de gemeente op alle momenten van dat proces op de hoogte is gehouden en in de gelegenheid is geweest om alle mogelijke vragen te kunnen stellen.

Met de keuze voor dat ingenieursbureau koos AZ voor de duurste en snelste oplossing die de club tonnen heeft gekost. Binnen de club is er grote teleurstelling over de starre werkwijze van de gemeente over de kwestie.

Op de website van de club stelt algemeen directeur Robert Eenhoorn dat daarbij niet alleen direct een onderzoek is gestart naar de oorzaak van de instorting, maar dat er ook een omvangrijk onderzoek is geweest naar de mogelijke gebreken in de constructie van de rest van het stadion. ,,Op basis van dit onderzoek is het gehele dak verwijderd en zijn waar nodig de juiste maatregelen genomen, waaronder een beperkt aantal versterkingen. Volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV is het stadion nu veilig en kan het worden vrijgegeven.”

Maar voor de gemeente Alkmaar lijkt dat niet genoeg. AZ stelt dat de gemeente voortdurend aanvullende vragen stelt die in de beleving van AZ geen relatie hebben met het veilig kunnen spelen en vrijgeven van het stadion. ,,Daarmee ontstaat - ondanks het zeer gedegen en deskundige rapport door Royal HaskoningDHV - een impasse die voor AZ onontwarbaar lijkt, omdat het niet helder is vanuit de gemeente Alkmaar wanneer men wel tevreden is. AZ beraadt zich nu op stappen die gezet kunnen worden om deze impasse te doorbreken.

De club weet op dit moment nog niet waar het de wedstrijd tegen Ajax zal gaan spelen. Toen begin dit seizoen Antwerp-supporters de wedstrijd tegen AZ in het stadion van ADO niet mochten bezoeken vanwege hun rivaliteit met ADO-supporters werd er uitgeweken naar het stadion van FC Twente. De vraag is of de wedstrijd daar nu weer plaats zou kunnen vinden. De wedstrijd tegen Antwerp was nog in het begin van het seizoen, de grasmat van De Grolsch Veste verkeert nu in een slechtere conditie terwijl de dag voor AZ-Ajax, Twente tegen Vitesse speelt en twee dagen na AZ-Ajax, de bekerwedstrijd Twente-Go Ahead Eagles plaatsvindt.