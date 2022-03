Tom Beugelsdijk mag ondanks vijf gele kaarten gewoon spelen tegen Go Ahead Eagles

Beugelsdijk kan dit weekend ‘gewoon’ in actie komen tegen Go Ahead Eagles. De gele kaart die hij kreeg telt immers nog niet. Dit omdat het duel met Vitesse officieel nog niet is afgelopen. Dinsdag werd duidelijk dat de blessuretijd van het gestaakte duel moet worden uitgespeeld. En dus moet Sparta voor zes minuten voetbal in een leeg stadion terug naar Arnhem .

Drie scenario’s

Bij een gestaakte wedstrijd liggen drie scenario’s op tafel: het restant uitspelen, de wedstrijd opnieuw beginnen of de tussenstand bij staking als eindstand beschouwen. Er is door de KNVB uiteindelijk gekozen voor die eerste optie, omdat dat het best past bij een eerlijk verloop van de competitie. De laatste zes minuten zullen achter gesloten deuren worden afgewerkt. De nieuwe datum is nog niet bekend. Wanneer de schorsing van Beugelsdijk in zal gaan, is dus ook nog niet duidelijk.