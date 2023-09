Tom Beugelsdijk schrok zich rot bij de dokter: ‘Je leven staat even stil’

Tom Beugelsdijk heeft in de tweede helft van vorig seizoen een knobbeltje in zijn teelbal moeten laten verwijderen. De oud-speler van Helmond Sport en ADO Den Haag vertelde dit voor het eerst tegen Omroep West. Tot zijn grote opluchting bleek het knobbeltje niet kwaadaardig. Door de operatie moest hij wel lange tijd aan de kant blijven.

,,Er is in de tweede seizoenshelft een knobbeltje in een teelbal bij mij ontdekt. Ik liep er al best een tijdje mee, maar dacht steeds: dat gaat wel weer over of weg. Totdat ik besloot naar de dokter te gaan. Die vertrouwde het niet. Daarna kwam ik in de medische mallemolen terecht”, zegt hij tegen Omroep West.

De dokter vertelde Beugelsdijk dat een knobbeltje kan duiden op zaadbalkanker. ,,Toen de dokter dat zei, schrok ik me wild. Natuurlijk hoeft het dat niet te zijn, maar je leven staat even stil. Ik ben nog jong en heb twee jonge kinderen. Een doemdenker ben ik niet, maar er flitst toch van alles door je hoofd.” De voetballer kon een stukje van het knobbeltje laten onderzoeken of het laten verwijderen. Hij koos voor het laatste. ,,Gelukkig kon ik relatief snel worden geholpen. Maar die periode na de operatie waarin ik moest wachten op de uitslag was slopend.” Het bleek een goedaardige cyste te zijn. ,,Ik was zo opgelucht en dankbaar.”

Volgens Beugelsdijk kreeg hij al steun en medewerking van Helmond Sport. Na afloop van het seizoen werd zijn contract wel ontbonden. Hij traint nu met mee met de beloften van ADO Den Haag. Een terugkeer bij zijn oude club zit er niet in. Hij is volgens technisch directeur Joris Mathijsen geen optie voor het eerste elftal. ,,ADO is en blijft mijn club en ik denk dat ik met mijn ervaring best wat had kunnen betekenen voor dit jonge ADO in opbouw. Maar het is zoals het is”, aldus Beugelsdijk.