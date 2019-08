Tongkanker geconstateerd bij Dommelnaar en Feyenoord-materiaalman Carlo de Leeuw

Volgende week wordt de De Leeuw, ook al bijna twintig jaar beheerder van de materialen bij het Nederlands elftal, al geopereerd. De operatie zal ruim twaalf uur in beslag nemen. Volgens de behandelende artsen in het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen zijn de kansen op volledig herstel goed. Na de operatie volgt een lange weg van herstel.