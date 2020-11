Tonny Vilhena bij nieuwe test negatief

Vitesse lijdt 4 miljoen verlies; transfers dekken groter tekort

10 november Vitesse lijdt over het seizoen 2019-2020 een verlies van 4,3 miljoen euro. Het jaarlijkse tekort in Arnhem valt door de verkoop van topspelers nog enorm mee. Clubeigenaar Valeri Oyf dekt als vanouds de gaten in de scheefgegroeide huishouding. De Rus staat zelfs een jaar langer financieel garant: nu tot de zomer van 2022.