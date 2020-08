Toornstra: ‘Dat massale egoïstische gedrag, daar kan ik heel moeilijk tegen’

Door Dennis van Bergen



Het tevreden geblaat van schapen waait hem al enige tijd tegemoet, deze zomermiddag in Ter Aar, wanneer Jens Toornstra even ademloos uitkijkt over het beekje, waar hij in het voetballoze coronatijdperk uren aan de wateroever heeft gezeten met zijn hengel. Hij vindt het heerlijk, vissen, vertelt de Feyenoorder. Lekker oeverloos wachten tot het moment dat hij een voorntje of brasempje naar boven kan hijsen. ,,Één probleem’’, zegt hij. ,,Ik kan hengelen wat ik wil, maar om een of andere reden happen die beesten bij mij nooit.’’