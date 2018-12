Toornstra: We doen stiekem weer een beetje mee

Feyenoord blufte de ongeslagen koploper van de eredivisie voor

rust af met passie en agressie. De Rotterdammers drukten dat uit in twee doelpunten. Het verschil in beleving met de veelal slappe optredens van de laatste weken was groot. Zo viel Feyenoord vorige week tegen FC Groningen (1-0) na een sterk begin ver terug.

,,Ik denk dat het tegen een tegenstander als PSV toch makkelijker is om je focus te behouden'', zegt Toornstra.



,,Het zou eigenlijk niet moeten, maar het is denk ik menselijk dat je in bepaalde wedstrijden die focus wel eens kwijtraakt. Al wil ik het niet goedpraten dat het gebeurt. Tegen Groningen begonnen we ook goed, maar na een tijdje zakte het weg bij ons en werden we slordig. Nu was dat niet het geval. We hadden ook de volledige focus nodig om van PSV te kunnen winnen.‘’