Topclubs pakken verantwoordelijkheid om crisis te overleven

Arie Haan zag al veel Wem­bley-gan­gers van Ajax wegvallen: ‘Poeh, denk je dan’

17:49 Arie Haan (71) won met Ajax in 1971 de Europacup 1. Hij wordt er 49 jaar later melancholisch van en kan treurig worden als hij bedenkt dat er zoveel spelers van toen niet meer zijn. ,,Als je dan de beelden ziet van die jongens is dat toch een harde constatering.”