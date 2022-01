Topper tussen Excelsior en ADO Den Haag afgelast vanwege corona

Orkun Kökcü doet van zich spreken bij besloten oefenduel Feyenoord, kleine zege PSV

In een besloten oefenduel in de Kuip heeft Feyenoord vanmiddagmet 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. De hekkensluiter van de eredivisie kwam opdagen nadat de Rotterdammers een oefenwedstrijd tegen Club Brugge in Spanje hadden laten schieten. Orkun Kökcü was tegen PEC met twee treffers de grote man bij Feyenoord.

8 januari