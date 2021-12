Topscorer Bryan Linssen is Dick Advocaat dankbaar: ‘Altijd vertrouwen in mij gehouden’

Voor het eerst in 322 wedstrijden in de eredivisie was Linssen direct betrokken bij vier doelpunten in één duel, zo zocht databureau Gracenote uit. Tegen Fortuna was Linssen twee keer trefzeker met een kopbal en twee keer was dat uit een hoekschop. ,,Ik had een vrij kleine jongen tegenover mij. Ik ben ook niet groot, maar ik had wel het idee dat er iets te halen viel voor mij”, aldus Linssen over zijn kopgoals.