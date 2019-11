Topscorer Dessers: Op dit moment denk ik niet eens na, het gaat vanzelf

Dessers kwam de afgelopen twee jaar bij FC Utrecht lang niet zo makkelijk tot scoren als daarvoor in de eerste divisie bij NAC Breda. De 24-jarige Belg is echter helemaal opgeleefd in het zwart-wit van Heracles. ,,Met het zelfvertrouwen zit het wel goed op dit moment. Ik blijf staan en scoor goals. Op dit moment denk ik niet eens na in het strafschopgebied, het gaat vanzelf. Vandaag wist ik ook direct m'n eerste kans erin te prikken, dat voelt goed. Hopelijk houd ik dat nog een paar weken vast."



De spits van Heracles, die ook al vijf assists gaf, heeft nu één doelpunt meer gemaakt dan Donyell Malen (PSV) en Quincy Promes (Ajax). ,,Nee, ik heb geen getal in m'n hoofd. Het gaat goed, hopelijk komen er nog wat doelpunten bij. Welke spits wil dat nou niet?”



