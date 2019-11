Topscorer Sontje Hansen krijgt Gouden Schoen van Ronaldo

Onderzoek KNVB Trainer FC Den Bosch heeft spijt van uitspraak over ‘zielig mannetje’

8:53 Erik van der Ven heeft zich verontschuldigd voor zijn uitspraken over de racistische spreekkoren bij de thuiswedstrijd tegen Excelsior, in het bijzonder tegen aanvaller Ahmad Mendes Moreira. De trainer van FC Den Bosch noemde hem een ‘zielig mannetje’. ,,Dat had ik niet moeten zeggen”, zei Van der Ven bij FOX Sports.