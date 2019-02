Topscorerstitel eerste divisie zelden garantie voor succes in eredivisie

Danny Koevermans was een van de laatste topscorers (2005) die lange tijd succesvol was in de eredivisie. Na zijn periode bij Sparta vond hij bij AZ en PSV nog geregeld het net. De viervoudig international onderschrijft de mening van Ars. ,,Je moet het geluk hebben dat je bij een aanvallende ploeg terecht komt. Anders word je niet gebruikt in je kwaliteit’’, beweert de Schiedammer die in 2005 de overstap maakte van Sparta naar AZ. ,,Ik kwam gelukkig bij een aanvallende ploeg terecht. Anders weet ik niet of ik het ook gered had’’, concludeert Koevermans, die met zijn transfer een paar stappen vooruit zette. ,,AZ timmerde in die periode behoorlijk aan de weg. Ze hadden dat seizoen daarvoor zelfs nog de laatste vier van het UEFA Cup-toernooi gehaald.’’



De overstap was daarom ook groot voor de spits. ,,Mijn toenmalige trainer, Louis van Gaal, zei ik dat het eerste jaar niet op een basisplaats moest rekenen. Ik had Shota Arvaladze voor me en die was nog zo ongelooflijk goed. Ik heb echt veel van hem kunnen leren.’’ Stap voor stap kwam Koevermans dichter bij een basisplaats, maar de weg was zwaar. ,,Toen we de eerste training hadden bij AZ schrok ik. Mijn teamgenoten waren zo lichtvoetig, technisch vaardig en tactisch sterk. Echt een heel groot verschil met de eerste divisie. Dat is natuurlijk ook een reden dat sommige jongens het niet redden.’’