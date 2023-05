Toptransfer? Andries Noppert kiest voorlopig voor Fries geluk in Heerenveen

Maar zie nu, nog maar enkele maanden later, en het perspectief van Noppert lijkt zo’n beetje 180 graden gedraaid. In de eredivisie kwam de ruim 2 meter lange doelman sinds het WK nog welgeteld drie keer in actie bij zijn club, vervolgens verdween hij van het toneel. Een slepende liesblessure houdt hem sinds januari aan de kant. Omdat de kwetsuur niet goed wilde herstellen, werd in april besloten tot een operatie. Onduidelijk is of Noppert dit seizoen überhaupt nog in actie kan komen voor Heerenveen.



De vraag is eveneens hoe de nieuwe bondscoach Ronald Koeman hem beoordeelt. Gedurende zijn afwezigheid worden de kaarten onder de lat bij het Nederlands elftal opnieuw geschud, waardoor Noppert zijn plek bovenaan de pikorde allicht al kwijt is. En zou Koeman niet liever zien dat zijn doelmannen zich wekelijks bewijzen bij clubs in de Europese top of subtop, in plaats van bij een Nederlandse middenmoter?