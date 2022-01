Toptransfer voor Denso Kasius (19): Italiaanse Bologna tikt miljoenenbedrag af voor rechtsback

Denso Kasius heeft een toptransfer naar de Italiaanse Serie A gemaakt. De 19-jarige rechtsback, die het afgelopen jaar door FC Utrecht aan FC Volendam werd verhuurd, tekende zondag een contract tot medio 2026 bij Bologna. Met de overstap naar Italië is naar verluidt zo’n drie miljoen euro gemoeid.

Eerder deze week werd al duidelijk dat er verregaande interesse van meerdere buitenlandse clubs was voor de talentvolle rechtsback. Zijn zaakwaarnemer Wesley Verhoek bevestigde dat, maar wilde nog niet loslaten om welke clubs het ging.

Kasius, die in Den Haag geboren is, begon op 4-jarige leeftijd bij amateurclub DHC uit Delft. Via de jeugdopleidingen van Sparta Rotterdam en Feyenoord belandde hij uiteindelijk bij ADO Den Haag. Daar transformeerde hij van snelle rechtsbuiten naar rechtsback. Toen de Haagse club niet met Kasius verder wilde, bood FC Utrecht hem een laatste kans.

Voor Jong FC Utrecht speelde hij slechts zeven duels in de Keuken Kampioen Divisie voordat hij in januari 2021 door de Domstedelingen voor twee seizoenen aan FC Volendam werd verhuurd. Daar speelde Kasius, die, zo’n zes jaar geleden nog werd geteisterd door hevige groeipijnen en vreesde voor een stap terug naar de amateurs, zich in de kijker van grote (buitenlandse) clubs. Dit seizoen kwam Kasius tot 21 wedstrijden voor FC Volendam. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij twee assists.

,,Voor Denso is het een super mooie transfer”, aldus zaakwaarnemer Wesley Verhoek. ,,Bologna was al langer geïnteresseerd, maar nadat ze Andreas Skov Olsen aan Club Brugge hadden verkocht, ging het de laatste twee dagen heel snel. Denso heeft gekozen voor het sportieve plan. Het ligt voor de hand dat hij op zeer korte termijn basisspeler in de Serie A wordt. Dan kan je voor de allergrootste clubs kiezen met het risico dat je op het tweede plan terecht komt, maar zo zit Denso niet in elkaar.”

Daarmee doelt Verhoek op de interesse van Bayern München. De Duitse topclub meldde zich zaterdag op het laatste moment nog bij technisch directeur van FC Utrecht Jordy Zuidam en wilde Kasius en zijn management op het laatste minuut nog laten invliegen.

,,Bologna ziet in Denso een potentiele speler voor de Europese top. We hebben met de andere Nederlanders hier uitgebreid gesproken. Jerdy Schouten, Mitchell Dijks, de klik met Bologna was voor Denso gelijk goed.”