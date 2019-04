Trainer Wil Boessen ontslagen bij FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft trainer Wil Boessen ontslagen. De club uit de eerste divisie meldt dat de directie de voorkeur geeft om met een nieuwe trainer de laatste fase van het seizoen in te gaan. ,,De teleurstellende resultaten in de tweede seizoenshelft zijn zichtbaar op het veld en dit heeft tot ons besluit geleid”, zegt Jan-Hein Schouten, de voorzitter van de raad van commissarissen.

Voorlopig worden de taken van Boessen overgenomen door assistent-trainers Erik van der Ven en Paul Beekmans.

Maandag verloor Den Bosch met 2-0 bij SC Cambuur, een dag later wijst de rvc-voorzitter naar het uitblijven van goedkeuring van de KNVB voor de overname van de club door de zakenman Kakhi Jordania. ,,We hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Waar we met de ene voet gas hebben gegeven, stonden we met de andere op de rem. Dat is niet bevorderlijk voor de prestaties op het veld.”

De club stond met de jaarwisseling bovenaan en wist de tweede periode te winnen, waardoor het zeker is van play-offs om promotie naar de eredivisie. In de laatste tien wedstrijden werden slechts negen punten behaald. ,,Het halen van de play-offs was het doel maar nu is de extra sportieve eis dat we mee willen doen om te winnen.”