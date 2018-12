Trainers Ten Hag en De Jong genieten van Ajax

Hattrick voor Ziyech én Blind: ‘Ik wilde die laatste bal echt niet voorgeven’

17:28 Daley Blind maakte vanmiddag in de ruim gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap (8-0) zijn allereerste hattrick. Datzelfde gold voor Hakim Ziyech en dus was de vraag: wie krijgt nu de wedstrijdbal mee naar huis? ,,Hakim had de bal al opgeëist op het veld. Dat is prima, hij was ook man of the match“, aldus Blind tegenover AjaxTV.