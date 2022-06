Transfer Gravenberch naar Bayern München officieel: 'Alles is mogelijk bij deze club'

Het hing al even in de lucht, maar de deal tussen Ajax en Bayern München in inmiddels officieel beklonken. Ryan Gravenberch heeft in Duitsland een contract getekend tot de zomer van 2027 en voorspelt een mooie periode: „Alles is mogelijk bij deze club.”

Gravenberch werd vorige week dinsdag medisch gekeurd en vervolgens zijn de laatste plooien gladgestreken. Voor de middenvelder wordt naar verluidt 18,5 miljoen euro betaald. Dit bedrag kan met bonussen oplopen naar 24 miljoen euro. Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez en de vader van Ryan Gravenberch hebben een jaarsalaris van tien miljoen euro uitonderhandeld.

Gravenberch heeft niet getwijfeld toen Bayern München aanklopte, zo geeft de jonge middenvelder aan: „Toen FC Bayern me vroeg, hoefde ik niet lang na te denken. FC Bayern is een van de grootste clubs die er is. Spelers van over de hele wereld willen voor deze club spelen. Ik kom naar München om veel titels te winnen en FC Bayern is gewend om veel titels te winnen. Alles is mogelijk bij deze club, ook de overwinning in de Champions League. De samenhang in dit team is heel sterk, daar hou ik van.”

De Amsterdamse middenvelder had nog een contract tot de zomer van 2023 bij Ajax, maar hij wilde zijn contract niet verlengen. Gravenberch kwam tot ruim honderd officiële wedstrijden in het eerste van Ajax, waarin hij twaalf keer scoorde. Bij Bayern München moet hij de concurrentiestrijd op het middenveld aangaan met onder anderen Leon Goretzka en Joshua Kimmich.

Oliver Kahn, de huidige CEO van Bayern München is opgetogen over de transfer: „Gravenberch is een jonge, zeer interessante speler die veel Europese topclubs graag hadden willen vastleggen. Hij koos voor FC Bayern omdat hij zich hier op het hoogste niveau kan ontwikkelen. Spelers met deze kwaliteiten zijn belangrijk voor de toekomst van FC Bayern.”

Ook sportief directeur Hasan Salihamidžić is enthousiast: „Gravenberch zal ons team veel bieden. Hij is een van de grootste talenten van Europa. Hij heeft een uitstekende techniek, vindt altijd oplossingen in de kleinste ruimtes, is zeer dynamisch en dreigend voor het doel. Dat hij voor FC Bayern heeft gekozen, laat zien dat hij overtuigd is van onze club en de kansen die we hebben. We houden van spelers met die mentaliteit. We zijn ervan overtuigd dat we veel successen met hem gaan vieren.”