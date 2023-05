TransferTalk | Kane wil Spurs alleen verlaten voor Man United, vertrekt ook Benzema naar Saoedi-Arabië?

Column Sjoerd Mossou | In slechte tijden zwelt steevast de roep aan om mensen met een ‘Ajax-achter­grond’

Juist het tijdperk Edwin van der Sar bewees het, schrijft columnist Sjoerd Mossou: een directeur is zo goed als zijn laatste trainer. ,,Het is een stokoud mechanisme: in tijden waarin het slecht gaat met Ajax, zwelt steevast de roep aan om mensen met een ‘Ajax-achtergrond’.’’