TransferTalk | Man United wil mega-aankoop ruilen voor ex-Vitessenaar, ook Ramos vertrekt bij PSG

Voetbalpod­cast | ‘Het ging mis toen Edwin van der Sar het werk van Marc Overmars overnam’

Edwin van der Sar stapte op als algemeen directeur van Ajax en verraste de RvC. De druk op de oud-doelman was al groot en het was nu genoeg voor hem. Over zijn vertrek, de gevolgen en de volgende grote beslissing praat Etienne Verhoeff met Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Daarnaast praten ze over de play-offs om promotie naar de eredivisie en de Europa League finale.