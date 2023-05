TransferTalk | Spalletti kiest na titel met Napoli voor sabbatical, Guerreiro vertrekt bij Borussia Dortmund

Arne Slot ontvangt het officiële AD-kampioens­boek: ‘Mooi om zo’n prachtig seizoen nog eens te beleven’

Het was gisteren Slotfeest in de Kuip. Succestrainer Arne Slot van landskampioen Feyenoord bereikte overeenstemming over een contractverlenging tot 2026 én kreeg uit handen van AD-journalist Mikos Gouka hét officiële kampioensboek over Feyenoords huidige succesjaar uitgereikt.