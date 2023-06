TransferTalk | Walker zwicht niet voor interesse Bayern, opsteker voor Ten Hag

Real Madrid strikt oude bekende

Joselu is terug bij Real Madrid. De 33-jarige spits maakt de overstap van Espanyol naar de club waar hij in het seizoen 2011/2012 ooit één wedstrijd voor speelde. In dat duel maakte hij meteen een goal. Nadien maakte de in Duitsland geboren Joselu een zwerftocht langs diverse clubs. Hij speelde voor Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo La Coruña, Newcastle United, Deportivo Alavés en vorig seizoen dus voor Espanyol. Daar maakte hij het afgelopen seizoen 16 goals in La Liga. Mede daardoor beleefde hij in maart ook zijn debuut voor het Spaanse elftal. Inmiddels staat hij op drie goals in vier wedstrijden voor La Roja, waarmee hij gisteren ook de Nations League op zijn naam schreef.



Joselu zal eerst worden gehuurd door Real Madrid, met ook een optie tot koop aan het einde van het seizoen.