Transfervrije Willems krijgt al appjes uit Eindhoven: ‘Dat ik zeker niet naar Ajax mag gaan’

Oranje bij uitzwaai­wed­strijd voor EK gesteund door 7500 supporters

26 mei Oranje wordt op zondag 6 juni gesteund door 7500 supporters als in de Grolsch Veste de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië wordt gespeeld. Na Nederland – Letland, waar 5000 toeschouwers welkom waren, is het de tweede interland in Nederland met beperkt publiek.