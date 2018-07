Transferzomer in Brabant: wie blijft, wie gaat?

Nieuw: Driess Saddiki (Fortuna Sittard), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen), Pol Llonch (Wisla Krakau), Thomas Meissner (ADO Den Haag), James McGarry (Wellington Phoenix), Michael Woud (Sunderland), Dimitris Kolovos (KV Mechelen, huur), Daniel Crowley (sc Cambuur, was verhuurd), Thomas Kok (FC Dordrecht, was verhuurd).

Vertrokken: Darryl Lachman (PEC Zwolle), Konstantinos Tsimikas (Olympiakos Piraeus, was gehuurd), Ben Rienstra (AZ, was gehuurd), Jop van der Linden (AZ, was gehuurd), Pedro Chirivella (Liverpool, was gehuurd), Ismail Azzaoui (VfL Wolfsburg, was gehuurd), Thom Haye (Lecce), Jop van der Linden (AZ, was gehuurd), Mo El Hankouri (Feyenoord, was gehuurd), Giliano Wijnaldum (Sparta), Koen Wesdorp (Helmond Sport), Bartholomew Ogbeche (nnb), Asumah Abubakar (nnb), Andreas Calcan (nnb), Stefan van der Lei (nnb), Dani Koks (nnb).