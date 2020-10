Traoré man van het weekend, doelman Van Crooij met een 4 ‘beste’ VVV-speler

Slechter dan de spelers van VVV was dit weekeinde niemand en van dat VVV waren verdedigers Christian Kum en Lukas Schmitz de slechtste van het stel. Zij kregen een 2. Net minder dan Arjan Swinkels, Vito van Crooij, Torino Hunte, Roy Gelmi, Yahcuroo Roemer en Simon Janssen die een 3 kregen voor hun optreden.

Ajax – VVV 13-0

Ajax: Onana 6; Klaiber 7,5, Schuurs 7, Blind 8 (70. Álvarez-), Tagliafico 7 (46. Martínez 7); Klaassen 7,5, Gravenberch 7 (70. Huntelaar -); Antony 8 (70. Labyad -), Ekkelenkamp 7, Tadic 7,5 (46. Promes 7); Traoré 9.

VVV: D. van Crooij 4; Pachinik 4, Swinkels 3, Kum 2, Schmitz 2; Machach 3 (46. Janssen 3), Post 4 (46. Roemer 3), Linthorst 4 (65. Van Dijck -); Hunte 3 (54. Gelmi 3); Giakoumakis 3 (79. Essanoussi -), V. van Crooij 3.

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of the match: In het bizarre duel tegen VVV Lassina Traoré de topscorer met vijf doelpunten. Goed, hij had het makkelijk tegen de verdedigers van VVV maar hij schoot zichzelf wel in de recordboeken. Slechts twee tieners scoorden ook vijf keer in een eredivisieduel. Dat waren Marco van Basten en Hans Venneker.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

FC Utrecht – FC Twente 2-1

FC Utrecht: Nijhuis 6; Van der Maarel 6 (56. Troupée 6), St. Jago 7, Hoogma 6,5, Warmerdam 6,5; Maher 6, Gustafson 6, Van de Streek 6,5; Kerk 6, Sylla 6 (70. Boussaid -), Ramselaar 7.

FC Twente: Drommel 6; Ebueh 6, Pleguezuelo 6, Dumic 5.5 (86. Zerrouki -), Oosterwolde 6 (61. Smal 5,5); Brama 7, Roemeratoe 6 (61. Dervisoglu 5,5), Bosch 6,5; Cerny 6 (61. Lamprou 5), Danilo 7, Menig 6.

Scheidsrechter Blom: 7.

Man of the match: Het was al een tijd geleden dat Bart Ramselaar zich zo liet gelden in een wedstrijd. De voormalige belofte was tegen FC Twente goed voor een goal en een assist voor de winnende goal.

Volledig scherm © ANP

PEC Zwolle – Willem II 0-0

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Van Wermeskerken 7, Kersten 6,5, Van Polen 6,5 (42. Bajselmani 5,5); Nakayama 7,5, Saymak 6,5, Reijnders 7 (90. Strieder -), Huiberts 6,5 (69. Drost -) Leemans 6; Tedic 7, Pherai 6,5.

Willem II: Ruiter 5,5 (65. Brondeel -); Owusu 6 (75. Van den Bogert-), Holmén 6, Peters 6,5, Köhn 6; Llonch 5,5, Trésor 6 (82. Romeny-), Van der Heijden 6,5 ; Nunnely 5,5 (65. Yeboah -), Pavlidis 6, Köhlert 5 (65. Saglam -).

Scheidsrechter Pérez: 5.

Man of the match: Slobodan Tedic liet zich midweeks tegen RKC al gelden bij een invalbeurt. Tegen Willem II was hij ook sterk in de lucht, balvast en vocht hij voor elke meter.

Volledig scherm © BSR Agency

Heerenveen – FC Emmen 4-0

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6,5, Van Hecke 7 (72. Dresevic -), Bochniewicz 7, Woudenberg 6,5; Kongolo 6,5, Batista Meier 6 (72. Dewaele), J. Veerman 6,5 (88. Hajal -); H. Veerman 7,5, Nygren 6,5 (80. Driouech -), Van Bergen 6,5 (88. Llanez -).

FC Emmen: Telgenkamp 4,5; Bijl 6, Araujo 6, Bakker 5, Cavlan 5,5; Tibbling 5, Ben Moussa 4 (79. Veendorp -), Chacón 5,5; Laursen 5, De Leeuw 5,5 (74. Caciano -).

Scheidsrechter Van der Eijk: 5.

Man of the match: Henk Veerman blijft belangrijk voor Heerenveen. De Volendamse spits was dit seizoen al betrokken bij zeven van de laatste tien goals voor de club. Tegen FC Emmen scoorde hij twee keer en was hij goed voor een assist. Nog niet eerder was bij betrokken bij drie goals in een eredivisieduel.

Volledig scherm © ANP

Fortuna Sittard – FC Groningen 1-3

Fortuna Sittard: Koselev 5; Cox 5 (46. Rota 5,5), Janssen 5, Ninaj 5, Angha 5,5; Smeets 6, Seuntjes 5,5, Tekie 6; Semedo 5 (60. Moutoussamy 5,5), Polter 5 (46. Hansson 5), Flemming 6.

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 6, Dammers 6, Itakura 6,5, Van Hintum 7,5; Matusiwa 6,5, Van Kaam 6 (90. Suslov -); Joosten 6 (61. El Hankouri -), El Messaoudi 6,5, De Cruz 6,5 (61. Gudmundsson -); Strand Larsen 7 (86. Balk -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Voor het seizoen begon waren er best wat twijfels over Bart van Hintum als linksback, maar de verdediger is inmiddels bij vijf van de negen Groningse treffers direct betrokken. Tegen Fortuna Sittard tekende hij voor twee assists en een doelpunt.

Volledig scherm © BSR Agency

Sparta – Heracles 1-1

Sparta: Van Leer 6,5; Fortes 5, Vriends 6.5, Beugelsdijk 7, Heylen 6,5, Pinto 6; Harroui 6, Auassar 5, D. Duarte 5 (81. Meijers -); Thy 6,5 (81. Emegha -), Engels 5 (64. Mijnans -).

Heracles: Brouwer 6; Breukers 5,5, Rente 5,5, Knoester 5,5, Hardeveld 6,5; Kiomourtzoglou 6 (74. Burgzorg -), Vloet 5, Schoofs 5,5 (59. Bijleveld 6); Van der Water 6,5 (74. Lunding -), Bakis 4,5, De La Torre 4,5.

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Tom Beugelsdijk was de meest onverzettelijke verdediger van Sparta vandaag dat toch maar een puntje overhield aan de wedstrijd tegen Heracles.

Volledig scherm © BSR Agency

Vitesse – PSV 2-1

Vitesse: Pasveer 7,5; Doekhi 7,5, Bazoer 7, Rasmussen 7,5; Dasa 5,5, Tronstad 6,5, Huisman 6 (60. Hajek 6,5),Touré 5,5, Wittek 7,5 (82. Cornelisse -); Openda 7,5 (74. Buitink -), Broja 5,5 (82. Darfalou -).

PSV: Mvogo: 6; Mauro 5, Teze 6, Boscagli 5, Max 5,5; Sangaré 4, Thomas 4,5 (62. Malen -); Ihattaren 5, Hendrix 5; Zahavi 5, Madueke 5 (89. Fein -).

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: Loïs Openda sneeuwde nog een beetje onder bij zijn nog beter presterende ploeggenoten. Maar de Belg maakte tegen PSV de uiterst belangrijke winnende treffer en kan nu ook op de schouders.

Volledig scherm © ANP

RKC – Feyenoord 2-2

RKC: Lamprou 7; Bakari 6, Meulensteen 6,5, Touba 7, Wouters 6,5 ; Olsak 6 (88. Stokkers -), Anita 6,5, Tahiri 7 (77. Azhil -); Ngonge 6 (71. Daneels -), Damascan 5,5 (71. John -), Sow 5 (88. Van der Venne -).

Feyenoord: Bijlow 6,5; Nieuwkoop 5 (46. Geertruida 5) Spajic 6,5, Senesi 6, Haps 7; Toornstra 5, Kökcü 5 (81. Wehrmann -),Teixeira 5,5 (34. Jørgensen - 63. Conteh -); Berghuis 4, Linssen 4 (46. Narsingh 5), Diemers 4.

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Ridgeciano Haps is uiterst doeltreffend dit seizoen. Met drie doelpunten in zes wedstrijden loopt hij zelfs 1 op 2. Tegen RKC scoorde hij zelfs met rechts. Dat was nu goed voor een punt.

Volledig scherm © ANP

ADO Den Haag – AZ 2-2

ADO Den Haag: Koopmans 5; Van Ewijk 8, Bijen 4,5, Pinas 6,5, Faye 4; De Boer 5 (59. Elmkies 5,5), Rigo 5 (82. Morrison -), Goossens 6; Philipp 5 (82. Kramer), Arweiler 5 (70. Karelis -), Catic 4,5 (46. Besuijen 5,5).

AZ: Bizot 6,5; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6, Martins Indi 7, Wijndal 7; Midtsjø 7, De Wit 6,5, Koopmeiners 5,5; Stengs 7,5, Gudmundsson 6 (83. Leeuwin –), Karlsson 6,5.

Scheidsrechter Lindhout: 6.

Man of the match: Milan van Ewijk, de talentvolle rechtsback van ADO Den Haag maakte tegen AZ zijn eerste eredivisietreffer van zijn carrière. Hij verzorgde ook de assist bij de gelijkmaker van Michiel Kramer. Hij hield zich ook staande tegen de voorste linie van AZ.