Treffend einde van bizarre PSV-week: ‘Vinden wij het het waard als een speler op de ic belandt?’

Door Maarten Wijffels



,,Eran is een gentleman’’, zegt Roger Schmidt. In de perskamer van Vitesse knikt de trainer van PSV kort naar de speler naast hem aan tafel. Het is een uurtje na de wedstrijd en Eran is Eran Zahavi. De Israëlische spits stond al klaar om in de 93ste minuut bij 2-1 achter een penalty te nemen, maar die werd na VAR-ingrijpen teruggedraaid. ,,Mij leek het er één’’, zegt Zahavi netjes.