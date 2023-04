Trotse Arne Slot looft Feyenoord en hekelt penaltymoment: ‘Lachwekkend’

Met samenvattingArne Slot noemde de thuiszege van Feyenoord op AS Roma ( 1-0 ) in de kwartfinale van de Europa League een zeer prettig resultaat. ,,Maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwde hij. ,,Je zag vooral in de laatste twintig minuten hoe goed zij kunnen voetballen. Volgende week zitten daar ook 70.000 man op de tribunes.”

Hoe de uitwedstrijd in Stadio Olimpico volgende week ook afloopt, Slot voelt dat Feyenoord weer meetelt in Europa. ,,Vorig jaar speelden we de finale van de Conference League en nu doen we aardig mee in de Europa League”, zei de succesvolle coach. ,,En de manier waarop we in Europa voetballen verdient denk ik ook wel een compliment.”

Slot was het niet eens met de strafschop die AS Roma in de slotfase van de eerste helft kreeg en noemde die ,,lachwekkend”. ,,Volgens mij had Wieffer zijn arm langs zijn lichaam”, zei hij. ,,In Nederland is het dan geen strafschop. Ik kan me niet voorstellen dat in Europa de regels anders zijn.”

Slot genoot van de sfeer in De Kuip, waar de toeschouwers zich goed gedroegen. ,,Zo zie je maar weer dat de sfeer ook zonder vuurwerk fantastisch kan zijn”, zei de trainer die na afloop niet door zijn collega José Mourinho van AS Roma werd gefeliciteerd. ,,Maar dat gebeurt wel vaker niet na een wedstrijd”, zei hij. ,,Ik was met mijn ploeg bezig en hij waarschijnlijk met zijn team. Je hoeft me ook nog niet te feliciteren. We zijn pas halverwege.”

Bekijk de samenvatting van Feyenoord - AS Roma.

Uitblinker Kökcü

Uitblinker bij Feyenoord was aanvoerder Orkun Kökcü. ,,Ik heb hem onder mijn leiding denk ik nog niet zo goed zien spelen”, zei Slot. ,,Zeker niet als je naar de kwaliteit van de tegenstander kijkt.”

Kökcü ging voorop in de strijd en verdeelde het spel met nauwkeurige passes. ,,Ik denk dat we het eerste uur als team goed speelden”, zei de international van Turkije. ,,Vanaf de 70e minuut werd het wel lastiger. Zij waren steeds vaker in balbezit. Wij konden niet veel druk meer op ze zetten, ook omdat zij snel lange ballen speelden. In de eerste helft had AS Roma weinig te vertellen. Ik denk dat we de wedstrijd zeker een uur lang hebben gedomineerd, al kregen we alleen niet zo veel kansen. Uiteindelijk voelt deze zege heel lekker. Op naar Rome volgende week.”

Bijlow geniet van rentree

Justin Bijlow maakte tegen AS Roma zijn rentree na blessureleed. ,,Het is heerlijk om weer terug te zijn”, zei de doelman die ruim twee maanden aan de kant stond met een polsblessure. ,,Zeker als het zo afloopt.”

Bijlow trainde al twee weken mee met Feyenoord. Hij werd de afgelopen maanden vervangen door Timon Wellenreuther. Maar voor trainer Arne Slot was het een uitgemaakte zaak dat Bijlow tegen AS Roma zou keepen. ,,Want hij is weer fit”, zei de coach. ,,En een fitte Bijlow is misschien wel de keeper voor het Nederlands elftal. Al ga ik daar niet over natuurlijk.”

Quote Het was best lastig om bepaalde situaties goed in te schatten. Ik heb toch even niet meegedaan Justin Bijlow

Bijlow was best gespannen voor het duel met AS Roma. ,,Maar ik probeerde rustig te blijven. Ik heb mijn ding gedaan en alles op mezelf laten afkomen. Het was best lastig om bepaalde situaties goed in te schatten. Ik heb toch even niet meegedaan. Gelukkig heb ik goede keepers om me heen en een goede keeperstrainer waar ik mee kan praten.”

Bijlow koos de goede hoek toen Lorenzo Pellegrini een strafschop mocht nemen. De bal belandde op de paal. Bijlow had de bal misschien wel gehad als Pellegrini in de uiterste hoek had geschoten. ,,Dat kan ik nu wel stoer zeggen”, antwoordde hij. ,,Ik ben vooral blij dat die bal er niet in ging. Het wordt volgende week nog een heel zware klus voor ons. Maar deze zege is voor ons een goed resultaat.”

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's