Tussenbalans FC Groningen: Haalt trainer Buijs het einde van het seizoen?

Verloopt het seizoen naar wens?

Het vertrek van meerdere basisspelers bij FC Groningen heeft de club financieel geholpen, maar sportief doet het pijn. Het team van trainer Danny Buijs heeft nauwelijks een eredivisiewedstrijd weten te sprankelen, op her en der een opleving na. Vooral de uitduels bij Sparta Rotterdam en NEC Nijmegen waren niet om aan te zien. Daar zagen we het zwakste FC Groningen in jaren. Ook in de Euroborg viel het tegen wat het elftal liet zien; in acht thuiswedstrijden werd alleen van AZ gewonnen. Het moet snel beter in Groningen, anders moet Buijs - die in de zomer sowieso vertrekt - vrezen dat hij het einde van het seizoen niet haalt.

Wordt het een spannende transferperiode?

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus staat deze maand voor een zware beproeving. De morrende achterban van FC Groningen eist dat hij in deze window wél een geschikte vervanger vindt voor de vertrokken middenvelder Azor Matusiwa. En dat is niet het enige, want ook op de backposities kan FC Groningen wel wat dynamiek gebruiken om minder voorspelbaar voor de dag te komen. Fledderus heeft overigens een aardig gevulde portemonnee op zak door de miljoenenverkopen van afgelopen zomer. Daarmee moet hij Groningen van een kwaliteitsimpuls voorzien; geen talenten die de tijd krijgen om te ontwikkelen. Daarvan heeft de club al genoeg.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Bij vlagen neemt de pas 19-jarige Tomáš Suslov FC Groningen al op sleeptouw. In hem schuilt een toekomstig leider van de noorderlingen, alleen al vanwege de passie en power die hij in een wedstrijd legt. Ondanks zijn lengte (1,73 meter) is hij met zijn sterke lijf nauwelijks van de bal te krijgen. Als hij erin slaagt stabieler te presteren, is het een kwestie van tijd voor grotere clubs zich melden om hem over te nemen.

Prognose van de eindklassering

Plaats 10.