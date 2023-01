Tussenbalans FC Twente: er lijkt niets te klagen in Enschede, maar had er stiekem niet meer ingezeten?

Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Als je puur naar de cijfers kijkt, dan valt er helemaal niets te klagen in Enschede. Na de vierde plaats van het voorbije seizoen staat de ploeg van Ron Jans er nu met een vijfde plek weer uitstekend bij. En er is uitzicht op meer, aangezien Feyenoord, PSV, Ajax en AZ niet ver weg zijn. En toch: ondanks dat fraaie vergezicht knaagde het een beetje in de lange winterpauze. Want had er stiekem niet meer ingezeten voor FC Twente? Het algehele gevoel is dat de Tukkers minimaal drie punten meer hadden moeten hebben. Te vaak is er onderweg onnodig gemorst. Of dat beeld reëel of te optimistisch is, wordt naar alle waarschijnlijkheid de komende weken al duidelijk als FC Twente onder meer op Ajax en Feyenoord stuit.

Wordt het een spannende transferperiode?

Vanwege de blessures bij Feyenoord zullen de namen van Ramiz Zerrouki en Mees Hilgers ongetwijfeld weer regelmatig worden genoemd in en rond de Kuip. Maar in de Grolsch Veste gaan ze er niet vanuit dat ze in Rotterdam de middelen hebben om in de winter de gewenste miljoenen op tafel te leggen. Bovendien wil FC Twente ook niet verkopen. In de zomer valt er weer te praten, zo is het credo. Zelf hengelde de club de 14-voudig IJslandse international Alfons Sampsted van het Noorse FK Bodø/Glimt transfervrij binnen. Met de komst van de 24-jarige rechtsback heeft de club alvast voorgesorteerd op het vertrek van Joshua Brenet in de zomer.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Michal Sadílek. De Tsjechische international miste bijna de gehele eerste seizoenshelft. Eerst werd hij gekweld door een liesblessure, later werd hij achtervolgd door oorsuizen. Dat ongemak was zo groot dat de middenvelder zelfs even overwoog dan maar te stoppen met voetbal. Maar nu is hij terug. En vormt hij samen met Zerrouki weer dat tweemansblok dat vorig seizoen FC Twente vooruit stuwde.

Prognose van de eindstand:

5de.