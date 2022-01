Tussenbalans FC Utrecht: Zoveelste keeperswissel en buitenkansje Ihattaren

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Niet helemaal. Utrecht begon verrassend sterk, schuurde lang tegen de top 3 aan, maar raakte in de laatste wedstrijden voor de winterstop in een dal. De positie van trainer René Hake leek zelfs te wankelen. Maar Hake mag blijven en Utrecht heeft alle doelen nog in zicht. De club wil beter presteren dan vorig jaar (zesde plek en finale play-offs) en met de huidige zevende plek is dat niet onhaalbaar. Maar het moet wél snel beter. Als dat niet gebeurt, verloopt het seizoen zeker niet naar wens.

Wordt het een spannende transferperiode?

Ja, want er wordt snel een akkoord verwacht tussen Utrecht en Juventus over het huren (voor anderhalf jaar) van Mohamed Ihattaren. Het gevallen toptalent wil zijn carrière in zijn geboortestad nieuw leven inblazen. Trainer Hake en technisch directeur Jordy Zuidam zijn tevreden over de selectie, maar staan open voor buitenkansjes zoals Ihattaren ongetwijfeld bestempeld gaat worden.

Verder verkocht FC Utrecht al Adrián Dalmau aan Sparta en is de Japanse aanvaller Naoki Maeda (27) de enige officieel bevestigde versterking. Anderzijds vertrekt Benaissa Benamar spoedig op huurbasis naar FC Volendam en een enkeling mag eveneens verhuurd worden, denk dan bijvoorbeeld aan Davy van den Berg. Wellicht is dit ook het moment voor een stap voor Simon Gustafson. Zijn contract loopt komende zomer af en hij ziet de concurrentie met de naderende komst van Ihattaren toenemen.

Op wie moeten we letten deze seizoenshelft?

Fabian de Keijzer (21) is door Hake tot eerste keeper gebombardeerd. De Leusdenaar staat al jaren te boek als een groot talent en prijkt op de lijstjes van buitenlandse topclubs. Omdat Maarten Paes te vaak in negatieve zin betrokken was bij tegendoelpunten, krijgt Jong Oranje-goalie De Keijzer de voorkeur, óók boven reservedoelman Eric Oelschlägel (26). Benieuwd hoe de zoveelste keeperswissel bij Utrecht in de laatste jaren uitpakt.

Prognose van de eindklassering: 6.