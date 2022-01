Tussenbalans RKC: Ploeg van Oosting toont progressie en ligt bijna op schema

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Graag had RKC nu op (minstens) 18 punten gestaan, evenveel als het aantal gespeelde wedstrijden. 34 punten moeten volgens de club aan het einde van het seizoen genoeg zijn voor rechtstreekse handhaving. Maar het huidige totaal van 16 is zeker niet verkeerd. Er werd gewonnen van AZ, gelijkgespeeld tegen Feyenoord en belangrijker: RKC pakte ook punten tegen rechtstreekse concurrenten. Dat laatste gebeurde vorig seizoen te vaak niet. Ook wordt er nu veel makkelijker gescoord. Trainer Joseph Oosting is heel tevreden over de progressie die hij ziet bij zijn ploeg.

Wordt het een spannende transferperiode in Waalwijk?

RKC doet meestal geen gekke dingen in de winter. Als er een buitenkans voorbijkomt, wordt die uiteraard gepakt, maar het is niet de verwachting dat er veel zal veranderen. Zoals algemeen directeur Frank van Mosselveld eerder dit seizoen al eens zei: ,,Als je in de winter veel spelers moet halen, heb je in de zomer iets verkeerd gedaan.’’ Afgelopen zomer werden (basis)spelers als Jens Odgaard, Michiel Kramer en Alexander Büttner aangetrokken. Roy Kuijpers kwam tussentijds over van FC Den Bosch. Alleen op de rechtsbackpositie is versterking gewenst. En eventueel een linksbuiten, als de kans zich voordoet.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Jens Odgaard was al de beste speler van RKC in de eerste seizoenshelft en met zijn scorend vermogen kan hij wel eens precies zijn wat de Waalwijkers nodig hebben om zich rechtstreeks te handhaven. Hij is uitstekend in vorm, scoorde al zeven keer en gaf drie assists. Waar Kramer als pure spits is gehaald, is het op dit moment juist de Deense buitenspeler die de meeste goals maakt voor RKC.

Prognose eindklassering:

14de