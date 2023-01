Tussenbalans Vitesse: rampseizoen in Arnhem, hopen op terugkeer Davy Pröpper

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer 13 Vitesse. Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Vitesse beleeft een rampseizoen. De eredivisionist zit midden in een overname, nadat (in maart 2022) de Russische eigenaar Valeri Oyf is opgestapt vanwege de oorlog in Oekraïne.

Dat proces verlamt de club. Op financieel en sportief vlak. De onbekende Amerikaan Coley Parry moet de nieuwe grootaandeelhouder worden in Arnhem. Maar in de zomer heeft Vitesse door alle perikelen zonder beurs moeten shoppen op de transfermarkt en datzelfde dreigt deze winter. De KNVB heeft nog altijd geen goedkeuring verleend aan de deal, zodat Parry ook niet kan investeren.

Vitesse beschikt nu over een matige selectie. Het gevolg is degradatievoetbal. Daarbij heeft een trainerswissel plaatsgevonden. Na het tijdperk-Thomas Letsch kiest trainer Phillip Cocu voor een totaal andere koers. Voor de club staat dit jaar in het teken van overleven.

Wordt het een spannende transferperiode?

Zeker. Vitesse is een koopjesjager. De club heeft eigenlijk in elke linie versterking nodig. Maar dat moet technisch directeur Benjamin Schmedes wel bewerkstelligen met ‘buitenkansjes’.

Een topper van het kaliber Loïs Openda wandelt deze winter daarmee niet binnen in Arnhem. De clubleiding hoopt allereerst vooral dat Davy Pröpper zijn rentree gaat maken. De 19-voudig international traint na een voetballoos jaar volop mee bij Vitesse en heeft plezier. De voortekenen voor een terugkeer als prof zijn zeer positief.

Volledig scherm Davy Pröpper. © Pro Shots / Niels Boersema

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Als hij zijn rentree maakt: Davy Pröpper. Een terugkeer van de verloren zoon zou geweldig zijn voor Vitesse. Zijn kwaliteiten staan nergens ter discussie. Hij kan de leider worden van dit team.

Een groeibriljant is de Pool Kacper Kozlowski. Dat Mitchell Dijks aansluit, is ook belangrijk. Dat brengt de noodzakelijke routine achterin. Stabiliteit is voor Vitesse erg belangrijk. De regen aan tegengoals voor de winterbreak vormt het bewijs.

Prognose van de eindstand:

14de.