Twee commissarissen vertrekken bij Willem II

Het stichtingsbestuur is in conflict met de rvc van Willem II. ,,Het is niet in het belang van Willem II dat er weer een periode van discussie aanbreekt. Het belang van de club is het enige dat telt", schrijven de twee commissarissen in een schriftelijke verklaring. Ze roepen iedereen op om de handen ineen te slaan en Willem II de komende wedstrijd veel steun te geven op het veld. ,,Al het andere is secundair", aldus de verklaring. ,,Wij hopen dat Willem II een fantastisch seizoen tegemoet gaat. Daar hebben we alle vertrouwen in."