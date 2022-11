Twee keepersfouten doen Cambuur de das om in Friese derby tegen Heerenveen

Met WK-ganger Andries Noppert in het doel speelde SC Heerenveen een moeizame eredivisiewedstrijd tegen rivaal SC Cambuur. In de slotfase trok de thuisploeg het duel alsnog naar zich toe dankzij Anas Tahiri: 2-1. Hij scoorde nadat Cambuur-doelman João Virgínia er voor de tweede keer niet sterk uitzag.

Het leek er lang op dat de eerste Friese clash van Noppert een teleurstellende zou zijn. Heerenveen wist in eigen huis maar niet te imponeren tegen het stugge Cambuur. Dus leek de ‘tower uit Joure’ zich morgen met slechts een puntje te melden in Zeist.

Cambuur had zelfs kunnen stunten als het zorgvuldiger was omgegaan met de kansen die het voornamelijk in de eerste helft kreeg. De Leeuwarder ploeg, waar de nieuwe trainer Sjors Ultee nog niet in de dug-out zat, scoorde ‘slechts’ één keer. Dat gebeurde in de tiende minuut. Uit een counter zette linksback Alex Bangura middenvelder Jamie Jacobs vrij voor Noppert. De WK-goalie kon de openingstreffer niet voorkomen omdat Jacobs Noppert omspeelde en de bal in het lege doel schoof. Vlak daarvoor had het spel even stilgelegen vanwege zwarte rookbommetjes uit het vak met Cambuur-supporters.

Cambuur slaagde erin Heerenveen in de counter pijn te doen en had de voorsprong moeten verdubbelen toen Jacobs op enkele meters van het doel de bal voor het intikken had. Maar de middenvelder kon, terwijl Noppert al was uitgespeeld, de rust niet bewaren.

Jacobs kon zichzelf wel voor de kop slaan toen enkele minuten later Heerenveen de gelijkmaker op het scorebord zette. Uit een afgeslagen corner bracht Anas Tahiri de bal opnieuw voor de goal. Amin Sarr troefde vervolgens de mistastende keeper João Virgínia af en kopte via de onderkant van de lat raak.

De tweede helft kabbelde lange tijd een beetje voort, waarbij Heerenveen wel een veldoverwicht had maar nauwelijks gevaarlijk werd. Tot tien minuten voor het einde van de derby. Anas Tahiri schoot in de 81ste minuut vanaf de rand van het strafschopgebied raak en bracht zo Heerenveen in extase. Door de zwabber in zijn schot dook doelman Virgínia over de bal heen. Even daarvoor werd een treffer van de thuisploeg al ternauwernood voorkomen.

Cambuur bleek aanvallend machteloos en verloor zo opnieuw, al voor de vijfde keer op rij.

