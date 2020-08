Twee positieve tests bij NAC, wedstrijd bij FC Dordrecht gaat niet door

Ten Hag tevreden over de fitheid: ‘We zijn nu al fysiek van een hoopgevend niveau’

8 augustus Erik ten Hag sprak na de oefenzege van Ajax op RKC Waalwijk (6-1) over een overwinning met perspectief. ,,Hier kunnen we zeker mee verder", zei hij. ,,Hier en daar kon de afstemming beter, maar dat is ook logisch. Maar ik heb mooie aanvallen gezien en we hebben ook defensief goed gespeeld."