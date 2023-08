Twente-supporters aangevallen in Stockholm, fans waarschuwen: ‘Blijf in je hotel’

Maandag besloot FC Twente om geen uitkaarten te verstrekken voor de wedstrijd Hammarby IF - FC Twente in de voorronde van de Conference League van donderdagavond. Door ‘nieuwe informatie’ achtte de club dat ‘niet verstandig’.

Dat weerhield honderden fans er echter niet van om te gaan. Ze hadden al vervoer en verblijf geregeld en achtten het veilig, zo lieten meerdere aan deze krant weten. Dat gevoel veranderde woensdagmiddag, nadat in diverse appgroepen beelden rond gingen van de aanval op een FC Twente-fan. Daarop is te zien hoe hij in een winkelstraat, vanuit het niets, door meerdere mannen vastgepakt, geslagen en geschopt wordt.

Schuilhouden in hotel

Fans die in de stad zijn adviseren elkaar per app en telefonisch om naar hun hotel te gaan en zich daar schuil te houden. Ook wordt de boodschap verkondigd om zo snel mogelijk een vlucht terug naar huis te boeken. Meerdere supporters die nog van plan waren om te gaan, laten deze krant weten daar nu alsnog vanaf te zien.



FC Twente fans spreken in berichten van ‘een klopjacht’, van Zweedse mannen met knuppels en steekwapens, die uit zijn op vergelding na de rellen in Enschede. Lees bij Tubantia het uitgebreide verhaal over de onrust in Stockholm.