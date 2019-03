Twente wint topper van Den Bosch, arbitrage helpt Jong Ajax langs NEC

Roda JC heeft al anderhalve maand niet meer gewonnen en daar kwam ook vanavond in Helmond geen verandering in. De Limburgers gingen keihard onderuit tegen de ploeg die voor aanvang de laatste plaats deelde met Jong FC Utrecht. Het doorgaan van de wedstrijd was korte tijd onzeker, toen de lichtmasten het tijdens de warming-up tot twee keer toe begaven.



Een kwartier later dan gepland kon er dan toch worden afgetrapt. De openingsfase was weinig enerverend, maar na een kwart wedstrijd deelde Joeri Poelmans namens de thuisploeg de eerste tik uit. Hij nam een voorzet van Arne Naudts op de volley. De bal ging recht op de Belgische goalie van Roda af, maar de inzet was hem toch te machtig. Na rust verergerde Naudts de malaise voor de Limburgers, door eerst de 2-0 en even later ook nog de 3-0 op het scorebord te zetten. Dat was nog niet de eindstand, want Dylan de Braal kopte vlak voor tijd raak uit een corner. En dat terwijl voor Roda op het moment alle punten welkom zijn in de strijd om een plekje in de play-offs....