UEFA dreigt in Super League-rel, maar kun je spelers wel uit Oranje gooien?

Dreigement 1: spelers van team die deelnemen aan de Super League mogen niet meer in het nationaal elftal van hun land spelen. Oftewel: straks geen Frenkie de Jong (Barcelona) meer in Oranje.

,,De UEFA kan zo’n straf opleggen, maar ik vraag me heel erg af of dat stand houdt bij de rechter. Het is een heel grijs gebied", zegt advocaat Jan Kabalt. Hij is gespecialiseerd in sportrecht en was onder meer betrokken bij de transfer van Oranje-international Georginio Wijnaldum naar Liverpool, een van de ploegen die nu mee zou gaan doen aan de Super League.