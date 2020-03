‘UEFA moet noodfonds oprichten’

Advocaat hervat morgen training en bekijkt het van dag tot dag

15 maart Dick Advocaat hervat morgen met Feyenoord de training. De Rotterdammers zaten sportief gezien in een enorme flow, maar die kan de komende weken niet worden doorgetrokken. De trainer van Feyenoord klaagt daar niet over. ,,Uiteraard niet’’, zegt Advocaat. ,,Er zijn nu veel belangrijkere zaken gaande in dit land. In heel de wereld zelfs.’’