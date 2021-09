UEFA-prijsje voor Sébastien Haller na uitmuntend optreden in Lissabon

analyse Dé derby van Zuid­oost-Bra­bant: FC Eindhoven heeft nu de Helmonders, Helmond Sport de Belgen

13 september In Eindhoven waait een frisse en veelbelovende wind, in Helmond bouwen ze gestaag voort: het verschil tussen FC Eindhoven en Helmond Sport is tot nu toe klein. Wie deelt er vanavond in dé derby van Zuidoost-Brabant de eerste tik uit? Een blik op de sportieve situatie, de selectiesamenstelling en wie of wat het verschil kan maken.