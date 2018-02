UEFA-voorzitter Ceferin wil scheefgroei tegengaan: 'Maar verwacht geen wonderen'

Dat zei de Sloveense baas van de Europese voetbalbond op het jaarlijkse congres in Bratislava.



,,We moeten meer balans zien te vinden in de competities en ik beschouw dat als een van de grootste uitdagingen, maar ik vrees dat clubs als Steaua Boekarest of Rode Ster Belgrado niet gauw hun naam zullen graveren in de bokaal van de Champions League'', aldus Ceferin.



De Champions League is de laatste jaren het domein van een handvol steenrijke topclubs, voornamelijk afkomstig uit Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland. De clubs uit kleine competities, zoals de eredivisie, tellen nog nauwelijks mee. ,,We moeten durven onze modellen te veranderen om meer balans te vinden tussen de competities, maar de UEFA is geen bank. Ik ben ook geen handelaar in dromen.''